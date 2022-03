Chance : Un casino où l'on ne perdait pas d'argent

Un casino en ligne suédois, Mr Green, a annoncé mercredi avoir corrigé une erreur technique qui faisait que les utilisateurs d'un de ses jeux payants ne pouvaient tout simplement pas perdre leur argent.

Le but du jeu en question, intitulé "House of Fun", est de trouver l'issue d'une maison en ouvrant diverses portes et en cliquant sur des animations. Lancé en août 2008, Mr Green, un casino en ligne suédois enregistré à Malte, revendique environ 150 000 clients en Suède, en Finlande, au Royaume-Uni et en Autriche.