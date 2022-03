So you think you can stay : Un casting pour obtenir le droit d'asile en Norvège

Une campagne télévisée de la Norwegian Organisation for Asylum Seekers (Noas) met en scène des réfugiés qui s'affrontent pour obtenir l'asile politique en Norvège.

L'émission a de quoi choquer et c'est d'ailleurs l'objectif de la campagne initiée par la Norwegian Organisation for Asylum Seekers (Noas). Un programme télévisé met en lumière l'histoire de huit réfugiés cherchant asile en Norvège.

Les huit personnes «en sursis» passent un casting et racontent en 90 secondes les raisons qui les ont poussés à demander asile dans le pays. Après avoir écouté chacun d'entre eux, un jury décide quel candidat a été le plus convainquant et mérite réellement de trouver refuge en Norvège.

«Nous voulons expliquer que la plupart des réfugiés ont de bonnes raisons de fuir leur pays et de demander protection à la Norvège», ont indiqué les responsables de ce programme qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour sensibiliser l'opinion publique aux difficultés rencontrées par les demandeurs d'asile.