«Concours d'extrémisme» : Un catholique ultra et antimigrants élu président de la chambre des députés, en Italie

Lorenzo Fontana, un quadragénaire catholique conservateur et hiérarque de la Ligue antimigrants, a été élu vendredi à la présidence de la chambre des députés italiens, un choix qualifié de «course à l'extrémisme» par l'opposition de gauche. Quelques sénateurs du Parti démocrate (PD, centre-gauche) ont brièvement déployé au cours du vote une banderole dans l'hémicycle, sur laquelle était écrit: «Non à un président homophobe et pro-Poutine».

Entre le Sénat et la chambre des députés on assiste à «un concours d'extrémisme», a fustigé le numéro 2 du PD Peppe Provenzano.

Tensions dans la majorité

Le quotidien de gauche La Repubblica a résumé ainsi vendredi le curriculum vitae de Lorenzo Fontana, 42 ans: il «récite cinquante Ave Maria par jour», promeut «la restriction du droit à l'avortement», est «hostile au mariage gay, à l'euthanasie et à la société multiculturelle» et s'est marié sous le ministère d'un prêtre traditionaliste. L'association de défense des droits des minorités sexuelles Arcigay a exprimé vendredi «sa grande perplexité». «Fontana a toujours porté comme modèle culturel et politique la Russie de Poutine», s'est indigné son secrétaire général, Gabriele Piazzoni, dans un communiqué.

Lorenzo Fontana a maintes fois exprimé son admiration pour le président russe et condamné les sanctions frappant Moscou avant de rectifier le tir. En 2016, il avait apporté son soutien au parti néo-nazi grec Aube dorée. Il passe pour celui qui a fait prendre un tournant eurosceptique et national à la Ligue du Nord, originellement régionaliste, et orchestré le rapprochement avec le Rassemblement national de Marine Le Pen en France, les deux formations siégeant ensemble au Parlement européen au sein du groupe Identité et Démocratie.