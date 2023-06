Un célèbre DJ anglais atteint d’un rare cancer

Coup dur pour Michael Bibi. Lundi, le DJ britannique de 32 ans a annoncé sur Instagram qu’il avait un gros souci de santé. Il a publié une photo où on le voit avec une canule attachée à la main. «Bonjour tout le monde, écrire ce message est difficile. La semaine dernière, on m’a diagnostiqué un lymphome du système nerveux central. Un cancer très rare qui affecte le cerveau et la colonne vertébrale. Malheureusement, ça va vite et je dois rester à l’hôpital pour commencer le traitement immédiatement», a-t-il écrit en légende du cliché.