Transporteurs au Luxembourg: «Un centime par litre, c'est 120 000 euros sur l'année»

Avec 450 camions tractés, Arthur Welter a besoin de 12 millions de litres par an. Editpress

7,5 cent de moins par litre de carburant jusqu’en juillet. L’aide à la pompe issue de la tripartite est en vigueur depuis ce mercredi matin et ce n’est pas pour déplaire aux transporteurs. «Chaque cent de plus ou de moins nous impacte beaucoup. Un cent c’est 120 000 euros de différence sur l’année dans nos résultats annuels», confie Ben Frin, directeur financier de la société de transport Arthur Welter, qui réunit 800 véhicules dont 450 camions tractés et plus de 700 salariés. Si cette baisse de 7,5 centimes aidera, «on a l’impression d’être délaissés», poursuit-il, alors que le transport a montré lors de la crise du Covid qu’il était systémique.

«Avec la taxe C02, nous avons été punis alors que nous n’avons pas d’alternative au diesel. La flotte est renouvelée tous les quatre ans, ce qui permet d’avoir le matériel le plus moderne consommant le moins possible. Nous avons des formateurs à plein temps en interne à la conduite durable. L’offre électrique n’est pas encore adaptée. Cela coûte huit fois plus qu’un autre camion pour des volumes de chargement inférieurs». Arthur Welter qui travaille au Luxembourg et dans les pays voisins en consomme près de 12 millions de litres par an. «Le poste carburant est le deuxième de notre budget et il a pris 45% en un an», poursuit Ben Frin.

«Les calculs sont devenus très compliqués» Georges Hilbert, directeur général de Sales Lentz

Problème majeur: répercuter les variations de prix n’est pas évident. Encore moins plusieurs fois par an, vu la volatilité des prix. Un taux variable est appliqué pour quelques clients. Chez Sales-Lentz, on ne prévoit pas d’ajustements liés à la baisse de 7,5 cent. Ce serait une mauvaise réaction vu la volatilité des prix. La société aux 660 véhicules, dont 120 électriques, consomme également des millions de litres de diesel chaque année et beaucoup d’électricité. Un cent de variation sur le diesel pèse presque 100 000 euros sur l’année, tandis que les prix de l’électricité ont pris 5%, 10% et jusqu’à 20%.

Mais comment répercuter ces frais? «Pour le transport public, un index est prévu tous les trois mois. Mais pour le privé (tour operating, location de bus, business travel, offre touristique) les calculs sont devenus très compliqués», reconnaît le directeur général de Sales Lentz Georges Hilbert. Au-delà des hausses c’est le yoyo qui pèse car il rend difficile l’ajustement des tarifs. «Pour un transport dans une semaine ça va. Mais dans cinq mois...». L’introduction d’un élément flottant dans le tarif, qui tiendrait compte des hausses mais aussi des baisses, «peut être imaginé», note Georges Hilbert.