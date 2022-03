Au Luxembourg : Un centre de primo-accueil pour héberger les réfugiés d'Ukraine

LUXEMBOURG – Ce centre propose un abri pour les premiers jours et des repas ainsi que des produits de première nécessité, pour les personnes qui fuient la guerre en Ukraine.

Le gouvernement a mis en place un centre de primo-accueil pour héberger des personnes fuyant la guerre en Ukraine. C'est ce qu'indiquent ce jeudi le ministères de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région et le ministère des Affaires étrangères et européennes. Ce centre d’accueil d’urgence, ouvert 24h/24, 7j/7, est situé à la SHUK (Structure d’hébergement d’urgence au Kirchberg), 11 rue Carlo Hemmer à Luxembourg-Ville. Ce centre propose un abri pour les premiers jours et des repas ainsi que des produits de première nécessité, pour les personnes souhaitant demander une protection au Luxembourg, mais aussi pour les personnes voulant rejoindre un autre pays européen.