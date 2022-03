Un champion olympique dopé

Le Bahreïnien Rashid Ramzi, sacré sur 1500 m à Pékin, a subi un contrôle antidopage positif lors des JO. Tout comme le cycliste allemand Stefan Schumacher.

Ramzi va se rendre «en France probablement le 8 mai» pour l'ouverture de l'échantillon B. Mardi, le CIO avait annoncé que six sportifs des Jeux de Pékin ont été convaincus de dopage à l'EPO Cera. Et mercredi, le Comité olympique italien (Coni) a indiqué que le cycliste italien Davide Rebellin (Diquigiovanni) faisait l'objet d'une enquête à la suite d'un contrôle positif aux JO.

Ramzi, double champion du monde du 800 m et du 1500 m en 2005, était le premier médaillé bahreïnien de l'histoire des Jeux en athlétisme. Si ce cas devait conduire à la disqualification de Ramzi, le Français Mehdi Baala, quatrième de la course de monter sur la troisième marche du podium. Le titre reviendrait alors au Kényan Asbel Kiprop, le Néo-Zélandais Nicholas Willis empochant l'argent.

Durant les JO, quatre athlètes avaient déjà été contrôlés positifs, la Grecque Fani Halkia, championne olympique 2004 du 400 m haies et contrôlée en marge des Jeux, l'Ukrainienne Lyudmila Blonska, médaillée d'argent à l'heptathlon, et les Bélarusses Vadim Devyatovsky et Ivan Tikhan, 2e et 3e du marteau.