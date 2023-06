Equitation au Luxembourg: Un champion olympique sacré à Roeser, Bettendorf malheureux

Sous une chaleur de plomb, la 30e édition du concours de saut d'obstacles de Roeser a été remportée par un client ce dimanche, en la personne du Suisse Steve Guerdat, champion olympique en individuel lors des Jeux olympiques de Londres en 2012. Cavalier le mieux classé du CSI3*, le 23e mondial a été 00"95 plus rapide que son compatriote Pius Schwizer lors du barrage visant à départager les quatre concurrents qui avaient bouclé le parcours sans aucune faute.

Pour la première fois en compétition au Luxembourg depuis sa superbe victoire lors du Grand Prix Hermès à Paris (CSI5*), le cavalier grand-ducal Victor Bettendorf était très attendu. Le Luxembourgeois et sa monture, Ilena de Mariposa, n'ont pas été très loin du sans-faute, mais ont finalement buté sur l'avant-dernier obstacle sous les cris de déception de leur public.

«Ça arrive, c'est notre sport»

«C'est rageant. Je me sentais très bien, le cheval sautait bien. Ça arrive, c'est notre sport. Maintenant, il faut penser à la semaine prochaine et aux semaines à venir», a réagi Victor Bettendorf avant de prendre la route de Royan (France) pour y disputer un CSI3* le week-end prochain.

Malgré la déception, le cavalier, finalement classé 10e, a aimé ses retrouvailles avec son public. «C'est de l'énergie positive. Ça fait environ un an et demi que je fais des concours à haut niveau, donc j'ai l'habitude de la pression. À Roeser, je n'en ai pas trop, je me fais plaisir», a poursuivi Bettendorf, qui a déjà confirmé sa présence l'année prochaine.