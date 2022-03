ArcelorMittal au Liberia : Un chantier perturbé par crainte d'Ebola

Un chantier d'agrandissement d'un site minier d'ArcelorMittal au Liberia risquait sa suspension en raison de la crainte du virus Ebola, a fait savoir vendredi le géant mondial de l'acier.

Le projet d'expansion (ou Phase 2) de la mine de minerai de fer de Yekepa et du terminal portuaire de Buchanan est fortement perturbé, précise le communiqué, les entreprises sous-traitantes ayant déclaré un cas de «force majeure» et évacué leurs employés par crainte de la propagation du virus, a expliqué le groupe. Le Liberia est l'un des pays d'Afrique de l'ouest touchés par l'épidémie, qui a fait plus de 930 morts jusqu'à maintenant.