Guerre en Ukraine - Un char russe a-t-il tiré sur un cycliste?

Quand l'Ukraine accuse la Russie de «crimes de guerre», le Kremlin rétorque «manipulation et mises en scène». Sera-ce une nouvelle fois le cas après la publication d'une nouvelle vidéo montrant un char russe tirer sur un cycliste, dans une rue de Boutcha? La séquence, capturée par un drone de l'armée ukrainienne, montre une personne à vélo circulant dans la ville. Au moment où il s'engage dans une rue, un véhicule blindé russe lui tire dessus et un panache de fumée s'élève dans les airs.

Le New York Times indique avoir vérifié la véracité des images qui datent de fin février, au moment où les forces russes tenaient encore la ville.

Pour corroborer ce scénario, le journal américain a publié une vidéo montrant, quelques semaines plus tard, le cadavre d'un cycliste reposant à cet endroit précis, derrière un pilier visiblement touché par un engin de gros calibre. Les vêtements de la victime - haut bleu foncé et pantalon plus clair - correspondent plutôt aux images aériennes.