En France: Un chasseur pousse son enfant à poignarder un sanglier

L’écologue et naturaliste a fait le buzz en partageant cette vidéo, publiée à l’origine par un chasseur à la fin du mois de novembre. «La vidéo s’arrête quand le sanglier n’est pas encore mort et l’enfant tient toujours le couteau. On ne sait pas ce qui arrive après, mais on voit déjà une partie de l’agonie qui est très longue», explique le Français. Choqué par la violence de ces images, l’écologue dénonce principalement l’implication d’un enfant. «Ce qui est encore plus choquant, c’est que l’enfant est très jeune, qu’il n’a pas très envie d’y aller et qu’il y a un risque physique pour lui», dénonce Pierre Rigaux.