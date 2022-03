Luxembourg : Un chauffeur de bus menacé et frappé dans la capitale

LUXEMBOURG – Un conducteur de bus a été agressé, mardi, à Luxembourg-Ville, indique la police, précisant que le suspect a été interpelé.

D'après le rapport des agents, le chauffeur a d'abord été menacé avant d'être frappé par un inconnu. Une patrouille est immédiatement intervenu et a pu localiser le suspect plus tard. Interpelé, il a été placé en garde à vue et interrogé, tandis que la victime a été prise en charge à l'hôpital.