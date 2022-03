Fusillade en Egypte – Un chauffeur de bus ouvre le feu sur ses passagers

Fusillade en Égypte : Un chauffeur de bus ouvre le feu sur ses passagers

Un conducteur d'une entreprise du bâtiment a tiré mardi au sud du Caire sur des employés qui se trouvaient dans ce véhicule, en tuant six et en blessant 16 autres.

Le chauffeur conduisait les employés sur leur lieu de travail lorsqu'il a arrêté le véhicule et tiré sur les passagers, a expliqué la source. "Le chauffeur du bus de la compagnie Arab Contractors conduisait 22 ouvriers et autres employés depuis la ville de Haouamdia (à quelque 30 km à l'ouest du Caire) jusqu'à leur lieu de travail à Gizeh lorsqu'il a arrêté le bus soudainement près du village de Meniel Chiha", à 20 km au sud du Caire", a-t-elle dit.

"Il a alors sorti une arme automatique et a ouvert le feu sur les passagers du bus, en a tué six sur le coup et en a blessé 16, qui ont été conduits à l'hôpital", a poursuivi la source de sécurité. Le chauffeur a été arrêté et les raisons de son acte sont pour le moment inconnues, selon elle.