A Munich: Un chef d'orchestre meurt en plein concert

À Munich : Un chef d'orchestre meurt en plein concert

C'est avec «consternation et une profonde tristesse (que) l'Opéra de Bavière doit annoncer le décès de Stefan Soltesz», écrit-t-il dans un communiqué. Soltesz est décédé vendredi soir «après s'être effondré alors qu'il dirigeait La femme silencieuse de Richard Strauss au Théâtre national» à Munich, a ajouté l'Opéra de Bavière. Aucun détail sur la cause de son décès n'était disponible dans l'immédiat.

Le maestro autrichien d'origine hongroise a tenu la baguette dans les opéras de Vienne, Graz, Hambourg et Berlin au cours de sa longue carrière. Il a été directeur musical du théâtre de Brunswick dans le centre de l'Allemagne de 1988 à 1993 et chef d'orchestre de l'Opéra flamand à Anvers et Gand de 1992 à 1997. Il avait fait ses débuts sur la scène de l'Opéra de Bavière en 1995.