Football – Un chef-d'oeuvre venu de 2e division turque

Football : Un chef-d'œuvre venu de 2e division turque

Iasmin Latovlevici, joueur de Bursaspor, a déjà inscrit un des plus beaux buts de la saison, d'une extraordinaire reprise de volée.

En First League, le championnat turc de 2e division, la rencontre de championnat entre Eskisehirspor et Bursaspor a été le théâtre d'un but spectaculaire.