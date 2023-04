Au Luxembourg : Un chef doublement étoilé débarque à Weiswampach

Toutefois, Yves Mattagne et son équipe n'investiront pas les fourneaux du complexe Anatura avant «le printemps ou l'été 2024», confirme Harry Denis, chargé de communication du Groupe Lamy, promoteur de l'ouvrage. «Le gros œuvre est terminé, les châssis sont posés, certains étages sont déjà plafonnés et chapés, bref, on en est aux finitions».