États-Unis : Un chef religieux mexicain condamné à 16 ans de prison pour abus sexuels

Naason Joaquin Garcia disait à ses victimes que «si elles allaient à l’encontre des désirs ou souhaits de ''l’Apôtre''», «elles s’opposaient à Dieu» lui-même.

Naason Joaquin Garcia, chef d’un culte évangélique fondé au Mexique, «La Lumière du monde», a été condamné mercredi à seize ans et huit mois de prison pour des abus sexuels sur trois jeunes filles mineures en Californie. Naason Joaquin Garcia, 53 ans, avait plaidé coupable de ces faits la semaine dernière. Il avait été arrêté en Californie en 2019 pour des crimes commis entre 2015 et 2018 alors qu’il était à la tête de «La lumière du monde», organisation religieuse internationale dont le siège est au Mexique et qui revendique cinq millions d’adeptes dans le monde.