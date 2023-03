Allemagne/Luxembourg: Un chercheur de l'Uni est porté disparu depuis le 15 mars

D'après la police allemande, le chercheur du centre luxembourgeois pour l'histoire contemporaine et digitale mesure entre 185 et 190 cm et est plutôt costaud. Barbe et cheveux blond foncés, il porte des lunettes. «Sa famille, ses amis et nous-même sommes extrêmement inquiets», écrit l'Uni dans son post sur Facebook en demandant l'aide du public.