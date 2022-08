New York : Un cheval tombe d'épuisement, les internautes révoltés

«Les animaux ne sont pas là pour nous divertir, surtout pour des conneries pareilles», résume le journaliste Charles Villa, après la parution d'une vidéo d'un cheval de calèche couché au sol dans les rues de New York, mercredi dernier. Des images déchirantes qui illustrent l'épuisement de l'animal.

Ce jour là il faisait 31°C dans les rues de la Grosse Pomme et le conducteur de la calèche a tout fait pour que Ryder, le cheval de 14 ans, se relève. La police est ensuite arrivée et a rafraîchi l'équidé en l'arrosant. Un coussin a ensuite été placé sous sa tête pour lui permettre de se reposer. Une heure plus tard, il a été transporté chez le vétérinaire, où une pathologie neurologique causée par un parasite a été diagnostiquée.