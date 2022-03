Science : Un chewing-gum dit tout sur celui qui le mâche

L'examen d'un «chewing-gum», vieux de plus de 5 000 ans, a révélé des détails sur la femme qui l'avait mâché et la couleur de ses yeux.

«Pour la première fois, un génome humain ancien et complet a été récupéré sur autre chose que des os ou des dents», a expliqué Hannes Schroeder,

L'analyse d'un «chewing-gum», vieux de plus de 5 000 ans, révèle non seulement les origines de sa «mâchouilleuse» mais aussi la couleur de ses yeux, les germes que sa bouche hébergeait et la composition de ses repas.