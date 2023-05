Un chien de deux ans meurt après une baignade dans un lac

Après s’être amusé dans l’eau pendant une heure dimanche après-midi, ce toller âgé de deux ans, s’est bizarrement réfugié sous la caravane. «Vers 18h, soit une heure après la fin de la baignade, on s'est rendu compte qu'il bavait beaucoup et que ses pupilles étaient dilatées. On l’a emmené direct chez le vétérinaire, et le chien a perdu connaissance après une dizaine de minutes, relate sa propriétaire. Intubé, il est tombé dans le coma une heure plus tard, puis son cœur s’est arrêté…»