Foot au Chili : Un chien entre sur le terrain pour demander des câlins

La rencontre entre le Chili et le Venezuela a été interrompue pendant quelques minutes pour une drôle de raison.

Les sélections féminines du Chili et du Venezuela ont vécu un moment rare et surprenant lors de la rencontre amicale qui les opposait. À la 36e minute, l’arbitre a dû interrompre temporairement la partie car la pelouse a été envahie, non pas par des supporters, mais bien par un chien.