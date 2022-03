Dans les Vosges : Un chien secouru après une chute de 150 mètres

XONRUPT - Deux secouristes de Xonrupt et Hohrod sont parvenus à sauver un chien guide qui avait fait une chute du haut d'une corniche.

Le labrador s'était écarté de son groupe, lors d'une randonnée organisée par une association pour personnes malvoyantes et s'est ainsi retrouvé au-dessus d'une corniche. Osmose - c'est son nom - a alors glissé et a chuté dans un couloir très raide, atterrissant plus de 150 mètres plus bas.