Affaire Narumi en France : Un Chilien jugé pour l’assassinat d’une étudiante japonaise

Nicolas Zepeda répondra à partir de mardi devant la Cour d’assises du Doubs de l’assassinat qu’il a toujours nié de son ex-petite amie Narumi Kurosaki, disparue depuis décembre 2016.

Une histoire d’amour sur plusieurs continents, une ville française comme théâtre d’une dernière rencontre et un corps introuvable: avec des traductions simultanées en espagnol et en japonais et des témoins interrogés en visioconférence depuis le Japon ou le Chili, l’audience qui s’ouvrira mardi matin donnera le coup d’envoi du procès du Chilien Nicolas Zepeda prévu pour se prolonger jusqu’au 12 avril.