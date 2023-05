Un choc annoncé entre les Etats-Unis et Antetokounmpo

L’Australie dans le groupe de la mort

L’occasion d’une revanche, près d’un an après la finale de l’Euro, quand la Roja avait dominé les Bleus de la tête et des épaules en fin d’été dernier.

Un changement de stade dommageable

Avant même le tirage, un premier couac a touché l’organisation du tournoi. En raison de «graves problèmes de circulation et de transport», la phase finale à Manille sera disputée au Mall of Asia Arena, d’une capacité de 15 000 places, plutôt qu’à l’immense Philippine Arena et sa jauge de plus de 50 000 spectateurs, a annoncé vendredi la Fédération internationale de basket (Fiba).