Ligue des champions : Un choc Juve-Barça, l'Atlético cherche l'exploit

La Juventus Turin, pas en grande forme, se mesure au grand FC Barcelone, mercredi, en Ligue des champions. De son côté, l'Atlético Madrid a encore une infime chance de se qualifier.

La Juventus Turin, fragilisée en championnat et pas à l'abri en Ligue des champions, accueille le FC Barcelone mercredi (20h45) dans le choc de la 5e journée de C1. Méconnaissable cette saison, l'Atletico de Madrid d'Antoine Griezmann a réalisé un début de campagne catastrophique, à l'image de ses deux matches nuls contre Qarabag... Les Madrilènes, qui ne comptent que deux points depuis le début de la compétition, n'ont plus le droit à l'erreur, à l'heure de recevoir le leader de cette poule C, l'AS Rome en tête avec 8 points. Mais même avec deux victoires lors des deux dernières rencontres, leur salut dépendra des autres résultats.

Le groupe D propose un choc. Troisième de Serie A, la Juventus Turin vient d'encaisser une défaite contre la Sampdoria, 3-2 à Gênes, et n'aborde pas la réception du Barça dans les meilleures conditions. Les Turinois, deuxièmes de cette poule D avec sept points, ne sont pourtant pas à l'abri en Ligue des champions. Le Sporting Portugal (3e avec 4 points) reste en embuscade. Quant aux Barcelonais de Lionel Messi, une victoire ou un simple match nul leur assureront la qualification et la première place.

Avec quatre victoires en quatre matches dans le groupe A, Manchester United est quasiment assuré d'aller en 8e de finale. L'équipe de José Mourinho peut se contenter d'un simple match nul à Bâle pour se qualifier et terminer en tête de son groupe. Bâle et le CSKA Moscou, qui reçoit le Benfica, devraient se disputer le deuxième billet. Enfin, déjà qualifiés pour les 8e de finale, le PSG et le Bayern Munich n'ont plus qu'à se battre pour la première place. Les Parisiens sont en tête du groupe grâce à leur impressionnante victoire contre les Bavarois 3-0 au Parc des Princes fin septembre. Mercredi, le PSG reçoit le Celtic Glasgow, alors que le Bayern se rend à Anderlecht. Le Celtic et Anderlecht sont à la lutte pour décrocher un billet pour l'Europa League.