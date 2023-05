En Alsace: «Un climat de terreur» au sein de l'hôpital

«Un changement de comportement brutal»

Le premier, ingénieur en chef, exerce ses fonctions depuis 1998 et dénonce «un changement de comportement brutal» de la part du directeur, un an et demi après sa prise de fonction le 1er juin 2019. L'agent s'est alors retrouvé «victime d'un véritable harcèlement»: excès de pouvoir, reproches et vexations au quotidien, mépris et isolement.