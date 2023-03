Cybersécurité au Luxembourg: Un cloud privé à 250 millions d’euros contre «les risques d'attaques»

«La digitalisation et l’intelligence artificielle jouent un rôle de plus en plus important. C’est très bien, mais cela induit des risques d’attaques sur les infrastructures critiques», énonce François Bausch (Déi Gréng), vice-Premier ministre et ministre de la Défense. C’est pourquoi le Luxembourg cyber defense cloud (LCDC), nécessitant un investissement de 250 millions d’euros entre 2024 et 2035, a été présenté lundi.