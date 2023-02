Incroyable longévité: A bientôt 56 ans, il signe en D2 portugaise

Parti au Brésil en 1982, Miura (surnommé «King Kazu» au Japon) avait été recruté par Santos – club historique du «Roi» Pelé - quatre ans plus tard avant de revenir au Japon en 1990. Il était alors devenu l'un des joueurs les plus connus d'Asie et avait contribué à faire connaître le football japonais lors du lancement de la J-League en 1993. Mais malgré ses 55 buts en 89 matches avec la sélection, il avait été évincé de l'équipe nationale pour sa première participation à une Coupe du monde, en 1998.