Au Luxembourg: Un coaching pour aider les jeunes à trouver leur voie

L'équipe de Youth and Work s'installe à Differdange.

«Les jeunes qui viennent nous voir ont souvent plus de cinq problèmes existentiels à résoudre, plus de la moitié ont décroché de l’école, un quart d'entre eux n’a pas d’exemple positif à la maison.. », confie Kristina Nincevic, coach de l'organisation Youth and Work, déjà active dans 37 communes au Luxembourg, qui ajoute désormais Differdange à sa liste.