Grande-Bretagne : Un colis contenant de l’uranium découvert à l’aéroport de Londres

D’après le tabloïd britannique The Sun, qui a été le premier à rendre compte de cette saisie, le colis provenait du Pakistan et est arrivé en Angleterre à bord d’un avion ayant décollé depuis Oman. L’uranium a été trouvé dans une cargaison de ferraille et les enquêteurs cherchent à savoir si cette découverte est le résultat d’une «mauvaise manipulation» au Pakistan, a rapporté la BBC.