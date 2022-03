France/Boxe : Un combat dégénère en baston générale

Une réunion de boxe, avec des combats pour des titres de champion du monde IBO et IBF a dérapé samedi soir à Levallois-Perret, près de Paris.

C'est du jamais vu en 30 ans de boxe à Levallois-Perret. Une réunion de boxe (The Main Event 5) a dégénéré, samedi soir, dans la localité de la région parisienne. Une rixe a opposé plusieurs dizaine de spectateurs et s'est poursuivie à l'extérieur du Palais des Sports, selon plusieurs médias français.

Dernier combat

La violente rixe a éclaté peu avant minuit, alors que le dernier combat de la soirée venait de s'achever. Certains supporters ont affiché leur déception et leur agacement après la défaite du combattant qu'ils soutenaient. Ils se sont battus avec les fans de l'adversaire et ont cherché à grimper sur le ring. Plusieurs dizaines de personnes ont été impliquées.

«Il y a eu de très nombreux sièges arrachés et jetés, a réagi Patrick Balkany, maire de Levallois, au micro de la radio RMC. Mais pas de coup de couteau et finalement aucun blessé grave, c'est bien l'essentiel. Après, moi, j'aime la boxe, j'organise dans ma ville des réunions depuis des années et on va continuer. On ne va pas arrêter.»