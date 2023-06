Mexique: Un commando armé enlève 14 employés de la police

Le bureau du procureur de l’État a dit pour sa part enquêter sur l’origine et l’authenticité de «divers documents vidéo et photographiques» circulant sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux, qui montrent le moment apparent de l’enlèvement. Ces images montrent plusieurs individus munis d’armes longues et de gilets pare-balles à côté d’au moins trois camionnettes qui bloquent une autoroute.