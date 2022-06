Au Canada: Un commerçant n'a pas reconnu Lewis Hamilton: «Il avait tout d’un rappeur»

Une histoire un peu identique s’est déroulée vendredi, à Montréal. Ironie du sport, c’est également un pilote de Formule 1 qui est passé inaperçu. Dominic Bourret, copropriétaire de Retro MTL, n’en revient toujours pas. Ce commerçant de jeux vidéo rétro avoue n’avoir pas reconnu non plus le septuple champion du monde de Formule 1, lorsqu’il est entré dans son magasin. «Il avait tout d’un rappeur…»

Aperçu dans les rues de Montréal, le Britannique était à peine reconnaissable, même sans casquette et sans masque.

«Il avait une casquette très basse sur les yeux et un masque donc, méconnaissable», a encore expliqué le vendeur qui a aidé le Britannique dans ses achats. «Je me doutais que cette personne-là était quelqu’un, mais je n’arrivais pas à deviner qui.» Après être passé chez Retro MTL, le coureur automobile a d’ailleurs sauté sur ses plateformes de médias sociaux pour vanter son nouvel achat.

Après environ une demi-heure de shopping, la vedette a payé ses achats et c’est à ce moment que M. Bourret a réalisé qui se trouvait dans son magasin, que ce n’était pas un rappeur… «Lorsqu’il a scanné sa carte, son nom, Lewis Hamilton, s’est affiché dans notre système et on s’est rendu compte de qui c’était», relève, confus, M. Bourret, qui espère bien que ses achats lui porteront tout de même chance ce dimanche.