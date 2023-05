Intégré et respectueux de l'environnement: Un complexe touristique d'exception avec vue sur le lac de la Haute-Sûre

Les esquisses présentées proposent seulement une ambiance et n'augurent rien de ce qui sera finalement décidé. Un appel à projets sera prochainement lancé.

Le défi est de taille sur un terrain plutôt escarpé d'un peu plus d'un hectare qui propose différents points de vue panoramiques sur l’horizon et le lac.

«Fusionner avec les arbres, la terre et l’eau»: le projet qui devrait naître à Lultzhausen proposera aux futurs clients une expérience unique, selon les termes de l'étude de faisabilité présentée mercredi.

