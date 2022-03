Un complot terroriste devant les juges allemands

Trois Allemands et un Turc sont accusés d'avoir préparé des attentats plus violents que ceux de Madrid en 2004 et visant en priorité des intérêts américains en Allemagne.

Le procès se tient dans le tribunal de haute sécurité de Düsseldorf et il pourrait durer deux ans. (afp)

Les quatre prévenus, barbe courte ou barbe longue, semblaient décontractés à leur entrée dans le tribunal de haute sécurité de Düsseldorf, où leur procès devant cinq juges professionnels pourrait durer deux ans. Il a fallu un rappel à l'ordre pour que tous retirent leur calotte blanche. Le Turc Adem Yilmaz a néanmoins refusé de se lever pour la cour. "Il n'y en a qu'un pour lequel je me lève, Allah", a-t-il expliqué.

Selon l'accusation, les attentats à la voiture piégée que préparait la cellule avant son démantèlement à l'automne 2007 avaient été ordonnés par une organisation ouzbèke proche d'Al-Qaïda, l'Union du Jihad Islamique.

Ils encourent 15 ans de prison

Lors de l'interpellation des accusés à l'automne 2007, des composants permettant de fabriquer l'équivalent de 410 kilos de TNT ont été saisis. Quatre kilos ont été utilisés dans l'attentat de Londres, qui a fait 52 morts en juillet 2005. Ils devaient punir les Américains et l'Allemagne pour son engagement militaire en Afghanistan.

Sur le banc des accusés comparaissent deux Allemands convertis à l'islam, Fritz Gelowicz, 29 ans, et Daniel Schneider, 23 ans, un Allemand d'origine turque, Attila Selek, 24 ans, et un Turc, Adem Yilmaz, 30 ans. Les quatre hommes, confinés à l'isolement dans différentes prisons depuis leur arrestation, doivent répondre d'appartenance à une organisation terroriste étrangère et à un groupe terroriste en Allemagne, de préparation d'assassinat et de préparation d'attentat à l'explosif. Ils encourent 15 ans de prison.

Le plus jeune, Schneider, est aussi poursuivi pour tentative de meurtre, ayant tiré sur un policier, et risque la prison à perpétuité. Parmi les cibles évoquées figuraient une discothèque à Ramstein (ouest) où est située une importante base militaire américaine, des pubs ou encore des aéroports.