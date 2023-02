Groupe luxembourgeois: Un concert à Kiev, mais «on ne risque pas sa vie inutilement»

«Le contexte de ce concert était forcément un peu particulier», relate Jérôme Reuter, musicien luxembourgeois. C’est le moins que l’on puisse dire, puisque son groupe Rome revient de deux dates… en Ukraine, pays en guerre depuis un an. Il a le sentiment d’avoir apporté «un peu de soutien, même si les gens ne peuvent pas oublier la guerre». «Dans le public, certains nous disaient que leur ami ou leur frère aurait aimé venir, mais qu’il ne pouvait pas, car il était au front», explique l’artiste.

Le groupe Rome connaissait déjà l’Ukraine pour s’y produire «depuis 2015». Une série de concerts, reportés à cause du Covid-19, s’étaient même tenus «la semaine avant l’invasion russe». Depuis, Jérôme Reuter n’a pas voulu lâcher son public ukrainien. Il est même revenu en juillet 2022 à Lviv, dans l’ouest du pays, où la sécurité est mieux assurée.

À Kiev, c’est déjà «plus difficile». Mais le musicien ne s’inquiète pas: «On ne risque pas notre vie inutilement non plus». Pour se protéger, «il faut guetter les alertes, par exemple si un avion arrive. Parfois, il faut se cacher dans un bunker». Pour aider la population, le groupe est venu avec «du matériel et des médicaments». En concert, il communique avec son public et témoigne de son soutien à l’Ukraine. Mais «il n’y a pas besoin d’adresser de message politique. Parfois il n’est pas nécessaire de dire plus».