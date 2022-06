Sur l'île de Man : Un concurrent de 35 ans se tue dans une course mythique de sidecar

Un Français de 35 ans a trouvé la mort lors d'une course de sidecar, au Tourist Trophy (TT), organisé sur l'île de Man. 260 concurrents sont morts dans cette épreuve mythique depuis 1907.

Le sidecar est sorti de la route au premier tour de la course organisée sur le célèbre circuit routier de l'île de Man où le Tourist Trophy est organisé depuis 1907. Olivier Lavorel et César Chanel y participaient pour la première fois. Un autre pilote, le Britannique Mark Purslow, 29 ans, avait lui aussi trouvé la mort mercredi lors d'une séance d'essai. Le Tourist Trophy se dispute sur un circuit tracé sur des routes fermées à la circulation long de 60 kilomètres traversant villages et montagnes. La moyenne des meilleurs y dépasse 215 km/h. Plus de 260 concurrents y ont perdu la vie depuis 1907.