En France : Un conducteur est décédé après des tirs de policiers

«Hypothèse de la légitime défense»

Véhicule signalé volé

«Alors que les policiers s’apprêtaient à contrôler l’automobile, le conducteur enclenchait la marche arrière puis la marche avant, percutant un policier qui se trouvait projeté sur le capot du véhicule», selon un premier communiqué du parquet. «La voiture poursuivait sa progression et deux policiers, dont celui positionné sur le capot, faisaient usage de leur arme à plusieurs reprises», a-t-il raconté, et «l’automobile finissait sa course une centaine de mètres plus loin».