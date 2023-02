Au Luxembourg : Un conducteur ivre s'endort à la station, un autre finit sur le toit

LUXEMBOURG – Comme chaque week-end, la police a eu affaire à plusieurs automobilistes qui avaient beaucoup trop bu dans la nuit de vendredi à samedi. Entre sieste moteur allumé et voitures garées percutées, la nuit a été rude.

Chaque nuit de week-end, la police tombe sur des automobilistes qui pensent qu'ils maîtrisent la situation au volant malgré quelques verres de trop. Et à chaque fois, ces conducteurs ne maîtrisent rien du tout. La nuit de vendredi à samedi n'a pas fait exception à la règle. Les forces de l'ordre racontent ainsi être tombées par hasard sur un automobiliste qui dormait derrière son volant, à une station-service.

Heureusement pour les autres automobilistes, il était arrêté. Mais il dormait avec le moteur toujours en marche. Complètement ivre, il circulait par ailleurs avec un faux permis de conduire. Le parquet a ordonné la confiscation de la voiture et un procès-verbal a été établi pour sanctionner l'alcoolémie et les faux documents.

Sur le toit

Toujours la nuit dernière, vers 00h30, la police a été appelée pour un accident de la circulation à Merl, dans la capitale. Un conducteur avait perdu le contrôle de sa voiture en accélérant et est allé percuter deux voitures stationnées. La voiture s'est ensuite retournée et a fini sur le toit. Les secours ont dû désincarcérer le conducteur.

Sans surprise, son test d'alcoolémie s'est avéré positif. Un constat d'accident a été effectué et le conducteur, fautif et blessé, a été emmené à l'hôpital pour y recevoir des soins. Deux autres permis de conduire ont été retirés dans la nuit pour un niveau d'alcool trop élevé, à Belvaux et dans la capitale.