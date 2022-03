Discours d'al-Assad : Un conflit entre «le peuple et ses assassins»

Bachar al-Assad a affirmé dimanche que le conflit meurtrier en Syrie n'opposait pas son régime à l'opposition, mais la Syrie à ses ennemis, qui souhaitent la partition du pays.

Dans son premier discours public en sept mois, M. Assad a affirmé que le conflit qui a fait, selon l'ONU, plus de 60 000 morts, n'opposait pas «le pouvoir et l'opposition, mais la patrie et ses ennemis, le peuple et ses assassins», ajoutant que certains voulaient la partition de la Syrie.