Au Luxembourg: Un congé parental de 9 mois? «Les portes sont ouvertes»

Michèle Senningen, maman de trois enfants et auteure de la pétition pour un congé parental de 9 mois qui a recueilli plus de 4 800 signatures, a pu s'exprimer face aux députés ce mercredi. La Luxembourgeoise, qui a eu du mal à revenir dans la vie active après son accouchement, a déroulé aux députés les principaux avantages de ces trois mois supplémentaires qu'elle propose. «Le temps avec un nourrisson ne se récupère pas», a-t-elle plaidé. «Le plus grand lien se passe au tout début, entre la mère et l’enfant» ajoute Anne Heintz, également à l'origine de la pétition. «Nous voulons que ces 9 mois soient le modèle à avoir. Ce qui permettra d'avoir un meilleur équilibre entre famille et travail».

Dans la salle, la majorité des députés ont soutenu l'idée des pétitionnaires, prônant «du temps supplémentaires pour les parents avec leurs enfants» pour Max Hahn (DP), de la «flexibilité» pour Djuna Bernard (Déi Gréng) et surtout davantage «d'implication de la part des pères» pour la ministre de la Famille, Corinne Cahen (DP). Le député Fred Keup (ADR) a même évoqué l'idée de «garder quelqu'un à la maison jusqu'aux 12 ans de l'enfant». «Les enfants doivent être au centre de nos réflexions quand nous prenons des décisions, il faut aller beaucoup plus loin», a-t-il affirmé. Une proposition écartée par les deux pétitionnaires. «Ce serait faire un pas en arrière alors que nous avons fait des progrès en matière d'égalité, reconnaît Anne Heintz, et nous devrions rester sur la bonne voie, car ce seraient surtout les femmes qui resteraient à la maison». «Nous n'imaginons pas ce type de modèle de congé», assure Michèle Senningen.

Des congés rémunérés?

À l'heure actuelle, depuis la réforme de 2016, le parent a droit à un congé à plein temps de six mois, un congé à mi-temps de 12 mois ou un congé fractionné sur une plus longue période. Un congé qui rencontre un franc succès tant auprès des pères qu'auprès des mères. «Pour rendre le congé parental plus attractif, il a été assoupli. Mais l'attractivité n'est pas seulement une question de flexibilité, mais aussi de rémunération», a confié Corinne Cahen face aux pétitionnaires, tout en affirmant que «le congé parental coûtait très cher à l'Etat». Les députés se sont en effet posé la question de la rémunération de ces trois mois supplémentaires.

«Nous savons que cela coûte beaucoup d'argent à l'État, mais nous le considérons comme un investissement», a répondu Michèle Senningen. Loin d'être opposée à la proposition, la ministre dit attendre une étude du ministère de la Famille sur un cycle complet des six dernières années de congé parental. La publication, prévue en 2024, pourrait bien faire basculer les discussions. «La question est de savoir si ces trois mois seront rémunérés ou non. Les portes sont ouvertes mais on attend cette analyse pour voir ce qui peut être fait», a indiqué Nancy Arendt (CSV), présidente de la commission Pétitions à L'essentiel.