Au Luxembourg: Un congé paternité étendu et deux nouveaux congés créés

Comment mieux concilier vie professionnelle et vie privée? Si une réduction de la durée légale hebdomadaire de travail (40h), n'est pas prévue sous cette législature et divise LSAP et DP, les ministres du Travail, Georges Engel, et de la Famille, Corinne Cahen, ont présenté ce jeudi une série de mesures visant à transposer une directive européenne de 2019.