Luxembourg: Un congé pour raisons familiales prolongé, mais pas pérennisé

Certaines familles n'auraient pas pu s'en passer face aux quarantaines et isolements à répétition dans les écoles. Et si les quarantaines ont disparu, le congé pour raison familiale (CPRF) élargi, lié à la pandémie, va jouer les prolongations au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire.

La mesure devait arriver à échéance le 30 avril, «mais elle devrait être prolongée aujourd'hui jusqu'au 23 juillet 2022 inclus», confirme le ministère de la Sécurité sociale. Une date qui couvrirait l'année scolaire en cours au Grand-Duché, mais aussi dans les länder allemands voisins (Sarre et Rhénanie-Palatinat, 25 juillet), en France (7 juillet) et en Belgique (1er juillet). Pas question toutefois de le pérenniser. «C'est une mesure temporaire pour faire face à la pandémie et éviter la propagation du virus», insiste le ministère.