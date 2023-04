En Allemagne: Un conservateur élu maire de Berlin, une première depuis 22 ans

Il a fallu trois tours de scrutin pour valider l’élection, avant que le nouveau maire prête serment devant le parlement local. L’apport éventuel de voix du parti d’extrême-droite AfD était au centre de supputations, alimentées par cette formation elle-même peu après l’élection, sans qu’il soit possible à ce stade de détailler les votes.

Revers cuisant pour le SPD d’Olaf Scholz

Le SPD d’Olaf Scholz a subi un revers cuisant lors du scrutin, organisé mi-février, avec 18,4% des suffrages, leur plus mauvais résultat depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avec simplement une cinquantaine de voix d’avances sur les Verts, le SPD est toutefois parvenu à se maintenir en deuxième position et a accepté de participer à une coalition avec les chrétiens-démocrates, une décision validée par une courte majorité (54,3%) de ses militants.

Le contrat de coalition, de plus de 100 pages, promet un «nouveau départ» pour la capitale et prévoit pêle-mêle un allongement des durées de garde à vue, le développement de la vidéosurveillance, mais aussi la construction de logements sociaux et la limitation des hausses de tarifs de l’énergie.