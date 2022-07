Au Royaume-Uni : Un contraceptif contre la prolifération des écureuils gris

Des scientifiques britanniques prévoient d'utiliser un contraceptif à destination des écureuils gris afin de réduire le nombre de ces rongeurs.

L'animal, importé d'Amérique du Nord à la fin du XIXe siècle pour peupler de grandes propriétés, a progressivement pris le pas sur son cousin anglais et menace également plusieurs essences d'arbres. Dans le cadre d'un dispositif gouvernemental, des scientifiques prévoient d'administrer un contraceptif oral, dans leur nourriture, aux écureuils gris. Le projet, testé dans le nord de l'Angleterre et au Pays de Galles, s'est montré plutôt concluant.

Quelque 70% des écureuils gris ont ainsi mangé ce qui se trouvait dans des petites boites disposées dans leur habitat naturel et conçues de telle manière que les autres animaux n'y aient pas accès. L'idée désormais consiste à insérer dans ces boites un contraceptif en plus de la nourriture. Pour Gideon Henderson, conseiller scientifique au ministère de l'Environnement, ce dispositif de contraception, moins agressif et plus efficace que les battues ou les campagnes d'empoisonnement, est prometteur. «Ca va aider les écureuils roux (...) à retrouver leurs habitats naturels tout en protégeant les forêts britanniques et en augmentant la biodiversité», a-t-il assuré.