Sécurité routière : Un contrôle gratuit qui peut sauver des vies

LUXEMBOURG - Alors que l'automne approche, la Sécurité routière invite les automobilistes à contrôler gratuitement leurs pneus et leurs phares.

À partir du 1er octobre et jusqu'au 31 octobre, vous pouvez soumettre vos phares et pneus à un contrôle gratuit, a annoncé mercredi la Sécurité routière. Le contrôle sera effectué dans tous les garages de l'Adal, de la Fegarlux ainsi qu'auprès du contrôle technique à Esch, à Sandweiler et à Wilwerwiltz. Le Diagnostic Center de l'ACL à Bertrange proposera ses services entre le 4 et 29 octobre.