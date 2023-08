Entre le Mexique et le Texas: Un corps pris dans une barrière flottante antimigrants

Un corps sans vie a été retrouvé pris dans une barrière flottante antimigrants installée par l’État américain du Texas à la frontière avec le Rio Bravo au Mexique, a annoncé mercredi le gouvernement mexicain. «Les autorités du Département de la sécurité du Texas ont informé le consulat du Mexique à Eagle Pass qu’elles avaient retrouvé un corps sans vie coincé dans les bouées de la partie sud» de la barrière flottante entre l’État américain et le Rio Bravo, a indiqué le ministère mexicain des Affaires étrangères dans un communiqué. La cause de la mort de cette personne et sa nationalité ne sont pas encore connues.