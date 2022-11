France : Un corps retrouvé à Lille après l’effondrement de deux immeubles

«J’en tremble encore»

Plusieurs responsables politiques avaient initialement indiqué qu’il n’y avait «a priori» pas de victimes, avant que les pompiers annoncent être à la recherche de ce médecin dont la voiture était garée sur place et qui ne s’était pas présenté à ses rendez-vous. Une autre personne, légèrement blessée, avait pu être évacuée au-dessus des décombres samedi après midi, selon les secours. «On vient de refaire passer les chiens pour une dernière levée de doute. On va procéder a la levée de l’ensemble du dispositif», a précisé dans la nuit le lieutenant-colonel Stéphane Beauventre. «La scène maintenant est figée pour le procureur.»

«On n’arrivait plus à ouvrir la porte, on entendait des gravats tomber», a raconté à France Bleu Nord ce jeune homme, Thibault Lemay, qui a aussitôt prévenu les secours. La police municipale et les pompiers ont décidé d’évacuer un bâtiment, l’autre semblant vide, estimant «qu’il y avait un vrai risque» a indiqué Mme Aubry. «J’en tremble encore, car si cette nuit ce monsieur n’était pas rentré à 3h00 du matin et ne nous avait pas joints (...) il y aurait des morts», a-t-elle déclaré, avant l’annonce qu’un riverain était porté disparu. Elle a précisé avoir pris «un arrêté de péril imminent».