Aéroport de Zaventem : Un coup de fil, mardi à 7h59, et puis plus rien

Alexander et Sascha, frère et sœur néerlandais, n'ont toujours pas donné signe de vie depuis les attentats de mardi. Leur famille s'en remet aux réseaux sociaux.

Alexander et Sascha Pinczowski, frère et sœur originaires de Maastricht (sud-ouest des Pays-Bas), se trouvaient tous les deux dans le hall d'entrée de l'aéroport de Bruxelles quand les bombes ont explosé. Les deux jeunes gens, âgés d'un vingtaine d'années, s'apprêtaient à prendre un vol à destination de New York. Ils vivent aux États-Unis. À 7h59, juste avant les explosions, Alexander et Sascha étaient au téléphone avec leur famille, rapporte le site belge 7 sur 7 . Ils voulaient prévenir leurs proches qu'ils étaient bien arrivés à l'aéroport.

Durant cette conversation téléphonique, la famille a entendu une détonation et des bruits de verre brisé. Et puis, plus rien. Plus de 24 heures après les attentats, l'entourage de Sascha et Alexander est toujours sans nouvelles d'eux. Ils sont tous les deux injoignables et leur famille est rongée par l'inquiétude: «On s'affole dans tous les sens. J'espère qu'on nous informera rapidement car cette incertitude est insupportable», a confié leur tante au site néerlandais 1Limburg. Comme ce fut le cas de beaucoup de proches des victimes des attentats de Paris, la famille des disparus tente désespérément d'obtenir des nouvelles via les réseaux sociaux.